Mulher suspeita de infanticídio continua internada na Santa Casa

A mulher de 35 anos que sofreu um suposto parto, sozinha em casa, em que o feto morreu, na madrugada desta quinta-feira (12), continua internada na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do Hospital, a mulher deu entrada na Santa Casa na madrugada com histórico de pós parto domicílio com placenta, sendo internada as 6h17 para fazer o procedimento de curagem e está sob acompanhamento médico e psicológico, sendo informada sobre o quadro.

Entenda o caso

Segundo registro policial mulher estava em casa, teria sentido dores e passado mal durante a noite em sua casa, no bairro Zé Pereira. Ao chegar no local, os socorristas encontraram um feto morto, enrolado em um cobertor. A família não sabia da gestação da mulher que disse não saber o que tinha acontecido. A mulher é suspeita de infanticídio.