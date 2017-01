Mulher tem número de celular incluído em grupo de sexo e caso acaba na polícia

Sabe aquela brincadeirinha, ou vingancinha de jogar o número de celular de alguém em um grupo falando que a pessoa busca aventuras sexuais? Então, um caso desses foi parar na delegacia após uma mulher de 43 anos receber diversas mensagens e até mesmo fotos obscenas pelo aplicativo Whatsapp.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia após receber mensagens de pelo menos oito números diferentes, algumas com fotos de pênis convidando para aventuras sexuais e depois de bloquear vários números, resolveu perguntar quem tinha colocado o número de contato dela, quando foi informada que um perfil com o nome “Bruno Ramos Ramos” postou o número dela em um grupo com o nome “VivaLocal”, mostrando prints da postagem.

Ela então procurou a delegacia onde foi lavrado um boletim de ocorrência por preservação do direito. A vítima informou que não é integrante do referido grupo e não sabe quem seria a pessoa que fez isso.