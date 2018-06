Mulher tenta, pela segunda vez, sair de hotel sem pagar a conta

No último dia 14, a mesma mulher saiu do local sem pagar

Joana da Encarnação Sampaio, 41 anos, foi encaminhada para a delegacia no domingo (24), após tentar sair de um hotel de Nova Andradina, sem pagar a conta.

De acordo com informações policiais, a equipe da 1ª Delegacia de Polícia da cidade foi acionada pela gerente do hotel pousada B&S que estava tendo problemas com uma hóspede.

Chegando ao local, a gerente relatou que Encarnação queria sair do estabelecimento sem pagar pela hospedagem. Ela ainda relatou que dia 14 deste mês, a mesma mulher se hospedou no local e não pagou a conta.

Joana foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos e o caso registrado como outras fraudes.