O desconhecido estava deitado ao lado do filho da vítima

Uma mulher de 30 anos saiu na madrugada deste sábado (7), para comprar um lanche e ao retornar para casa se deparou com um desconhecido, de aproximadamente 58 anos, deitado em sua cama. O caso aconteceu no município de Aquidauana. O invasor estava ao lado do filho da dona da residência, que tem 6 anos de idade.

De acordo com “O Pantaneiro”, um homem aproveitou que a mulher havia saído para invadir a casa. Ao retornar, a proprietária da residência viu o desconhecido deitado em sua cama juntamente com o filho e passou a gritar por socorro.

Uma testemunha que passava pelo local ouviu o chamado da mulher e acionou uma equipe da Polícia Militar. Os militares foram até a casa e precisaram algemar o autor para prendê-lo.

O caso foi registrado como violação de domicílio. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana.