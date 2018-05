Mulheres ganham certificado do curso Tricotin

O curso teve como objetivo a reinserção no mercado de trabalho

O curso “Tricotin” promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande foi encerrado nesta sexta-feira (25), com a entrega dos certificados às participantes, na Comunidade Terapêutica “Esquadrão da Vida’’.

O curso teve como objetivo a reinserção ao mercado de trabalho, de pessoas que estão fazendo tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas, e também da população em situação de rua. Ao todo, 21 mulheres de idades variadas receberam o certificado de conclusão do curso. Houve também uma exposição dos artesanatos confeccionados durante o curso.

Em menção ao curso, uma das participantes relatou: ‘’Estou cansada de começar a fazer algo e não terminar, e a participação no "Tricotin" me ajudou a mudar meus ideais. Quero mudar ‘’, disse a jovem de 21 anos, que está em fase de tratamento na Comunidade Terapêutica.

A cerimônia de encerramento do curso contou com a presença da coordenadora de Educação Profissional da Funsat, Eilvana Ventura e lideranças do Esquadrão da Vida.