Mulheres indígenas recebem diploma de curso da Semu

Proporcionar geração de renda e empoderamento feminino, através da qualificação profissional. Esse é o objetivo da Prefeitura de Campo Grande que, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, viabilizou curso de corte e costura para mulheres na comunidade indígena Estrela do Amanhã, que finalizou seu primeiro módulo na manhã desta sexta-feira (21), na Capital.

O curso, que é uma parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Estado de Mato Grosso do Sul (FETTAR) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI), teve uma carga horária total de 40 horas e participação de 10 mulheres indígenas. Foram capacitadas, nesse primeiro momento, a confeccionar moldes de peças básicas de vestuário, como saias, bermudas e blusas.

A participante Fernanda Ferreira, 21 anos, gostou muito do curso e se disse empolgada para o próximo módulo. “Comecei o curso pensando mais em mim, pensando em costurar roupas para mim, pois é um custo a menos. É mais barato do que comprar uma roupa nova. Mais para frente, pretendo me aperfeiçoar e, quem sabe, abrir meu próprio negócio”, contou.

A subsecretária municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, destacou a importância de levar cursos que contribuam com a geração de renda para essas mulheres. “É muito importante darmos visibilidade às mulheres indígenas e ofertar cursos que possam contribuir para geração de renda. Uma das demandas deste grupo aqui do Estrela do Amanhã, através da Associação de Mulheres Indígenas da comunidade, é poder tornar esse grupo produtivo e iniciá-las também em uma forma de empreendedorismo. Esse é o primeiro curso que trouxemos aqui para a comunidade e pretendemos trazer muitos mais”, contou.

O encerramento do curso contou também com a presença da primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, que aproveitou o evento para distribuir cobertores arrecadados pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), a qual é Presidente de honra, para as 65 famílias que lá vivem.

“É a continuidade de um trabalho que temos desenvolvido e em cada lugar que chegamos, é com muita alegria que as pessoas me recebem e eu consigo abençoá-las. A cada dia, esse trabalho tem crescido e ganhado força, nos motivando a continuar. Temos muitos projetos para este ano e ano que vem. Em cada comunidade que visitamos, percebemos a realidade de cada uma, para que possamos atendê-las, além da entrega dos cobertores”, disse Tatiana.