Mulheres param por 10 minutos no Fórum e Casa da Mulher Brasileira

Pontualmente às 14 horas deste dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), as mulheres que trabalham no Fórum e na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, paralisaram suas atividades por 10 minutos. O momento serviu de reflexão sobre a situação do gênero feminino dentro da sociedade.

Na Casa da Mulher Brasileira, onde diversos serviços de apoio e proteção para mulheres funcionam, desde 2015, todos pararam por 10 minutos em apoio à Greve Internacional das Mulheres. “Como não podemos paralisar nossas funções que é, justamente, proteger as mulheres da violência doméstica, resolvemos realizar uma pausa por 10 minutos. É uma forma de protesto, momento de reflexão sobre a posição da mulher e o que até agora nós conseguimos avançar e, principalmente, o que ainda precisa mudar para atingirmos a igualdade de gêneros”, disse a coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, juíza Jacqueline Machado, titular da primeira Vara de Medidas Protetivas no Brasil (3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande).

No Fórum de Campo Grande também houve paralisação. A juíza da 17ª Vara Cível, Elizabete Anache, disse que o ato é simbólico. Para ela, embora a população feminina seja a metade de todas as pessoas do planeta, esta parcela é realmente a que sofre com a discriminação, em quase todos os momentos.

“Que este momento sirva de reflexão sobre quais atitudes devemos adotar em todos os momentos de nosso dia a dia, principalmente para formar futuras gerações preparadas para devolver a igualdade a que todos nós fazemos jus”, ressaltou a magistrada.