Mulheres que morreram em acidente de avião que caiu seriam mato-grossense

Segundo informações que circulam na internet duas mato-grossenses, mãe e filha, são as mulheres que morreram no acidente do avião que caiu na tarde de desta quinta (19) no litoral de Paraty.

Resgate

Os últimos dois corpos que estavam presos à fuselagem do foram resgatados. De acordo com os bombeiros, um homem e uma mulher foram retirados na manhã de hoje (20) dos destroços submersos do avião pelas equipes de resgate.

As outras três vítimas do acidente, que também estavam no avião, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, e uma mulher já haviam sido resgatadas no início da madrugada de hoje e levadas para o Instituto Médico Legal do município vizinho de Angra dos Reis.