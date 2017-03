Mulheres representam mais de 50% da mão de obra no setor de serviços em MS

A participação da mulher no mercado de trabalho cresce a cada ano. Em Mato Grosso do Sul elas são maioria no setor de serviços, representando 50,75% da mão de obra do segmento. No setor do comércio já são 41,94%.

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, ao longo de dez anos - entre 2005 e 2015 - a contratação de mulheres pelo comércio registrou um crescimento de 84,18%, e de 108,45% pelo segmento de serviços, no Estado. "Crescimento bem superior ao registrado para o gênero masculino, cujos percentuais foram de 40,43% e 81,36%, respectivamente", explica a economista do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Daniela Dias.

Dentre os segmentos que mais empregam mulheres estão: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos; restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; comércio farmacêutico; comércio de ferragens, madeira e materiais de construção; serviços de diagnóstico e terapêutico; comércio de calçados e artigos de viagem; comércio de peças e veículos automotores. Esses setores representam 60,70% daqueles que empregam mulheres.

“Observa-se a partir dessas informações, que até mesmo setores que tradicionalmente empregam mais pessoas do gênero masculino, como de materiais de construção e de peças e veículos automotores, já apresentam uma maior versatilidade entre as mulheres. Uma demonstração de que a mulher tem conquistado cada vez mais seu espaço, por meio do seu trabalho e dedicação”, afirma o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

Os municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas são os que mais empregam mulheres no Estado. Para o comércio essa participação é de 58,67% e para os serviços de 73,37%.