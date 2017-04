Mulheres são agredidas em portão de entrada de Parque de Exposição

Uma briga generalizada envolvendo quatro pessoas na Porta do Parque de Exposições Laucidio Coelho, em Campo Grande, foi terminar na delegacia, na madrugada deste sábado (01). As agressões teriam iniciado após uma jovem, de 21 anos, foi impedida de entrar no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para ir até as proximidades do portão de entrada onde ocorria uma briga. No local, uma jovem de 21, dois rapazes de 24 e 32 e a segurança de 37 anos, discutiam no momento do flagrante.

Cada um dos envolvidos apresentou a sua versão aos militares, sendo que a jovem, 21 anos, chegou à estrada e perguntou se poderia entrar na área vip, pois estava usando a pulseira, o que foi negado pela segurança. Um homem de 32 anos, que avistou a o inicio de confusão na portaria, se aproximou agredindo as duas.

Um rapaz de 24 anos, que estava estacionamento o carro próximo ao local, também deparou com a briga, e entrou para tentar apartar, quando caiu em cima das duas mulheres e também foi agredido.

Aos policiais, a segurança relatou que a garota chegou acompanhada por dias mulheres que estavam com as pulseiras de bangalô. Foi explicado que elas não poderiam entrar, e conforme foi barrada a jovem começou a gritar, dizendo que outros seguranças teriam afirmado que ela não poderia entrar.

Ainda em depoimento, a segurança relatou que a jovem a agrediu, quando ocorria a confusão, os homens entraram na briga. O rapaz de 24 anos teria dado uma joelhada na segurança e apertado o seu pescoço, quando o de 32 anos foi ajudá-la.

Ainda na Delegacia Plantonista Centro, o homem de 32 anos, disse que tentou defender uma das mulheres, que imaginou ser policial, quando ocorreu a briga generalizada no portão de entrada. Os quatro foram encaminhados a delegacia e o caso foi registrado como vias de fato.