Mulheres são assaltadas a caminho do trabalho

Assaltos aconteceram no início da manhã em diferentes pontos da Capital

Três mulheres foram assaltadas no início desta manhã em dois pontos diferentes da Capital. As vitimas estavam indo trabalhar e a forma de agir dos bandidos se assemelham pela bortagem violenta e sempre com uma dupla de moto.

O primeiro assalto foi as 5h50 da madrugada, no Jardim Los Angeles. A vítima de 27 anos estava caminhando pela Rua Mansour Contar e indo para o trabalho quando uma dupla em uma moto preta chegou e o garupa apontou uma arma obrigando-a a entregar seus pertences.

Já o segundo assalto aconteceu às 6h quando uma mulher de 58 anos acompanhada de uma vizinha estava indo para o ponto de ônibus na Rua Roseira no Jardim Anahy e uma dupla, também de moto, chegou anunciando o assalto. Os bandidos além roubarem os pertences delas ainda usaram palavras de baixo calão e violência contra as duas vítimas.

Os casos foram registrados como roubo no Depac Centro e no Depac Piratininga.