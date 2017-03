Alessandra Rosa Pereira de 23, e Rafaela Cristina Pereira Marques da Costa foram presas na manhã desta segunda-feira (13), conduzindo um veículo roubado, na BR-463, em Ponta Porã. Interrogadas, ambas disseram que receberiam uma quantia de dinheiro para levar o veículo até o Paraguai.

O flagrante aconteceu as 11h10, quando os agentes da PRF, abordaram o veículo, Pajero TR4, que era conduzido por Alessandra, e tinha como Rafaela de passageira. Durante a abordagem, as mulheres ficaram nervosas, e após checagem no sistema foi informado que o veículo foi roubado em Taubaté (SP).

Durante entrevista, ambas relataram que estava sendo seguidas por um Chevrolet Onix, que fazia o serviço de batedor.

Diante da situação, as mulheres foram encaminhadas a Polícia Federal, onde serão enquadradas no crime de receptação e uso de documentos falsos.