Claudia Miranda Barbosa de 19 anos, e Rosinilda Tavares de Oliveira, 43, foram presas na manhã desta terça-feira (17), transportando 46 quilos de maconha, em um ônibus de viagem, na MS-164, em Maracaju. Interrogada, as mulheres disseram que receberiam R$ 3 mil para transporte dos entorpecentes até Macapá (RR).

Conforme divulgado no boletim de ocorrência, as mulheres estavam em um ônibus que fazia o trajeto Ponta Porã a Campo Grande, quando o veículo foi abordado pelos policiais. Em vistoria, os agentes encontraram duas malas com o ticket de identificação das autoras.

Questionada, confessaram o crime e ainda falaram que o dinheiro seria depositado em suas contas de um banco, para um auxilio no transporte dos entorpecentes.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Maracaju.