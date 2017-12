Mulheres sauditas poderão dirigir motos e caminhões a partir de 2018

As mulheres sauditas poderão dirigir motocicletas e caminhões a partir de junho de 2018, anunciou a Direção-Geral de Circulação saudita, quase três meses depois de uma ordem real retirar a proibição de guiar carros.

"O grande desafio agora é adaptar as escolas de direção a todas as mulheres que querem aprender", disseram as autoridades sauditas, ao acrescentar que "estarão preparadas" para quando chegar o momento de suspender o veto.

A Direção-Geral informou, que, para dirigir motocicletas, as mulheres deverão ter pelo menos 18 anos. Já para os caminhões, a idade mínima será de 20 anos.

A decisão real de setembro deste ano não só responde a anos de mobilizações e luta de ativistas pelos direitos das mulheres, mas também a motivos mais práticos e econômicos, como o fato de as mulheres já não terem que contratar um motorista particular ou depender de um parente que as ajude em seus deslocamentos.

A possibilidade de dirigir também abre novas oportunidades de trabalho, embora a discriminação ainda impeça as mulheres de explorar muitos setores e ocupar cargos no reino ultraconservador.