Mulheres se rebelam contra véu no Irã

Em protesto contra as leis islâmicas que determinam que as mulheres cubram seus cabelos, restringem o uso de maquiagem e obrigam o uso de vestimentas até o joelho, mulheres iranianas estão postando fotos e vídeos usando véus brancos ou roupas claras com a hashtag #whitewednesdays (#quartas-feirasbrancas).

De acordo com a reportagem da BBC, o ato de protesto surgiu da Masih Alinejad, fundadora do "Minha Liberdade Furtiva", movimento que se opõe às regras de vestimenta no Irã.

Em três anos, o movimento recebeu mais de três mil fotos e vídeos com mulheres sem véu e mostrando seus cabelos. As fotos são postadas no site do movimento e mantém o anonimato das mulheres para evitar a perseguição das autoridades.

Com o crescimento da campanha e a hashtag, as mulheres começaram a protestar em lugares públicos. A fundadora do movimento relatou que em pouco mais de um mês recebeu mais de 200 vídeos.

Em um vídeo, uma participante disse se sentir motivada a estar na campanha. "Eu quero falar com vocês sobre meu aprisionamento (…). Eles me impõem o hijab (véu islâmico) desde quando tinha 7 anos", diz ela.

Alinejad conta que a maioria das fotos e vídeos são feitas por mulheres do Irã, mas já recebeu imagens e vídeos da Arábia Saudita, Afeganistão, Europa e Estados Unidos.

Para a fundadora, a campanha é uma forma de emancipação. "Mulheres iranianas estão liderando elas próprias essa campanha. Elas não precisam de mim. Precisam só da plataforma, e eu ofereço isso a elas", diz.

De acordo com a reportagem, Alinejad vive em exílio nos Estados Unidos e está fora do Irã desde 2009 e teme ser presa se regressar a seu país natal.