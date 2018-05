Mulheres terão histórica participação nas eleições de 2018 nos EUA

O número de mulheres candidatas nas primárias das eleições deste ano nos Estados Unidos é o maior da história. Em 6 de novembro deste ano, nas chamadas eleições de meio-termo, os norte-americanos irão escolher 36 governadores e parlamentares destes respectivos estados.

A quantidade de mulheres em campanha nas eleições para o Congresso e estados é um recorde: a expectativa são de 77 candidatas ao governo - mais que o dobro do recorde anterior, de 1994, quando 34 mulheres entraram nas disputas estaduais. Os números são do Centro para Mulheres Americanas na Política (livre tradução para Center for American Women Politics, CAWP, sigla em inglês).

As candidaturas ainda estão na fase inicial, mas as pré-candidatas estão em plena campanha. Os diretórios democrata e republicano realizam até julho as primárias, as votações dentro dos partidos em que se definem as candidaturas que serão homologadas.

O Congresso será reconfigurado com a renovação de um terço do Senado (35 senadores) e a totalidade da House of Representatives (Câmara dos Deputados), com a eleição de 435 representantes.

Atualmente as mulheres representam 20% do Congresso norte-americano, com 23 senadoras e 84 representantes. Neste ano, segundo o CAWP, 172 mulheres entrarão na disputa para a Câmara de representantes e 57 para o Senado.