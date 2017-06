O evento faz parte de um projeto do DCE e marca o encerramento do semestre letivo na universidade

Três meses após a apresentação da dupla Bruninho e Davi, agora é a vez dos sertanejos Munhoz e Mariano enlouquecerem os estudantes de uma universidade particular de Campo Grande.

O evento, organizado pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes) Uniderp, faz parte da Semana Cultural que é um projeto que dá espaço para que os acadêmicos realizem apresentações culturais durante o intervalo de aula todas as quartas-feiras. O evento também marcará o encerramento do semestre letivo na universidade.

Durante a apresentação, a dupla também fará a divulgação do show que acontece no Rota Acústica no dia dos namorados.

Os sertanejos farão duas apresentações, uma na unidade Agrárias e outra na Matriz. O primeiro show será das 10h30 às 11h30 e o outro no período noturno, das 18h ás 19h. O show é voltado apenas ao público acadêmico da universidade e não será permitida a entrada de pessoas que não se encaixem nesse grupo.