Município de Japorã é alvo da Operação Curumim conduzida pelo GAECO

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cumpre nessa quarta-feira(22/02) ordem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul expedida em sede de investigação criminal conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar do Passos.

O GAECO cumpriu nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Japorã e Mundo Novo. Os crimes investigados são peculato, falsidade documental, fraude em licitação e associação criminosa e crime de responsabilidade previsto no Decreto 201-67.

Os mandados foram cumpridos na sede da Prefeitura de Japorã, na casa do Prefeito Municipal de Japorã, que tem moradia em Mundo Novo e também nas casas de alguns secretários e servidores municipais, todos do Município Japorã. Também foi alvo de busca e apreensão a casa de uma vereadora da cidade.

A investigação tem por objetivo apurar indícios de desvio de recursos públicos da Assistência Social para financiamento de campanha eleitoral, bem como fraude à licitação relativa à Casa de Apoio à Criança indígena desnutrida da Aldeia Porto Lindo. Daí o nome da operação.