O horário de verão começa à meia noite, do dia 4 de novembro, no Brasil. Amado por uns e odiado por outros, a medida tem como objetivo economizar energia elétrica, mas para alguns é um verdadeiro pesadelo, por mexer um pouco com o relógio biológico.

Para você, que sofre e demora para adaptar-se ao horário de verão, Milla Summers traz cinco dicas que vão ajudar você a aproveitar o horário e transformar a favor do bem estar e boa forma.

#1: Coloque o despertador para tocar 15 minutos antes da hora

Você deve estar se perguntando: já não basta acordar mais cedo? Eu ainda preciso colocar o despertador para tocar antes? Milla Summers explica:”Sempre aprendi com médicos ligados ao esporte que com o ruído gerado pelo toque do despertador e o próprio processo de despertar, nosso corpo aumenta a produção de cortisol, hormônio que sinaliza o estresse. Desse modo, ao ficar 15 minutos na cama fazendo aquela “horinha” para levantar, você consegue diminuir o estresse gerado pela mudança de horário”.

#2: Desperte-se! Faça aulas como Spinning e Jump

Pratique atividades que despertam, como o Spinning e Jump. O Spinning é uma excelente pedida. A forma animada e empolgante que a aula é conduzida faz com que seu corpo entre no ritmo e jogue fora a preguiça. Os movimentos da aula fazem com que seu corpo ganhe ritmo e perca a preguiça.

#3: Aproveite a claridade para uma caminhada após o expediente

Chegou o fim do dia e você sai do trabalho. Uma surpresa: ainda tem luz do sol lá fora e já são 18h. Que tal aproveitar a claridade e a beleza do entardecer para fazer uma caminhada ao ar livre?

#4: Antes de dormir, esqueça a tecnologia

Está com problemas para cair no sono? Não tente ver televisão ou ficar no seu tablet. A luz dos dispositivos, nesse horário, desperta o seu cérebro e causa insônia. Portanto a melhor fórmula para dormir com tranquilidade é se desligar do mundo.

#5: Vá para a cama mais cedo

Uma dica óbvia, porém, que quase ninguém faz. A melhor forma de estar disposto é dormindo mais. Vá para a cama mais cedo e descanse, principalmente no início do horário de verão.