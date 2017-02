Vídeo: Musas ficam noivas na Sapucaí

Um “sim” marcou o segundo dia desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro da série A, no último sábado (25). No início da concentração da escola da zona sul do Rio rocinha, a ex-rainha de bateria Luana Caetano aceitou o pedido de casamento da musa da escola Fran Petersen.

De acordo com a reportagem do Uol Notícias as musas noivaram em plena Sapucaí com direito a troca de aliança, beijo e aplausos. A musa da escola ainda afirmou que o amor é o que importa e que apensar do pouco tempo de relacionamento, dois meses, a relação é verdade é verdadeira e “o resto é o resto”.

A ex-rainha de bateria cuidou cada detalhe da preparação da amada na concentração para disfarçar o nervosismo do pedido, contou a reportagem. E ainda brincou com o dia do pedido. “Não é todo mundo que fica noiva no Carnaval, época de azaração”, ressaltou Luana. De acordo com as noivas o casamento deve ser em dois meses fora do Brasil.

Confira o vídeo: