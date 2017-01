Mutirão reforça combate ao Aedes em bairro com maior infestação

Com maior índice de infestação do Aedes aegypti, segundo o Levantamento do Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa), o bairro Jardim Noroeste recebe as primeira ações de combate ao mosquito. Nesta quarta-feira (18) será realizado um mutirão.

Os agentes de endemias da Secretaria de Saúde, com apoio dos trabalhadores do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, irão visitar as casas, para recolher materiais inservíveis e eliminar possíveis focos do mosquito. A determinação é de que seja realizada uma fiscalização rigorosa em órgãos públicos e particulares, para evitar novos focos, eliminar os existentes e conscientizar a população.

O Jardim Noroeste e o bairro Chácara dos Poderes apresentam a maior presença do Aedes aegypti, levantamento apontou que nestes dois bairros o IIP (Índice de Infestação Predial) é de 6,7%, enquanto a média da cidade é de 1,6% e o preconizado pelo Ministério da Saúde é de 0,1%. Os bairros Moreninhas e Cidade Morena também estão em situação de risco, com o índice de infestação maior que 3,9.

Residências concentram foco do mosquito

De acordo com LIRAa, 76,8% dos focos do mosquito foram encontrados dentro das casas de Campo Grande. No comércio foram encontrados 12,6% dos focos, nos terrenos baldios foram encontrados 8,1% dos focos e 2,4% outros.