Na Ação Cidadania, vice-presidente regional da Fiems destaca serviços oferecidos à população

Durante a Ação Cidadania, neste sábado (7), em Coxim, o vice-presidente regional da Fiems, Luiz Claudio Sabedotti Fornari, destacou a importância da contribuição do setor privado para oportunizar a população o acesso a serviços como pequenas cirurgias, exames preventivos e atendimento odontológico.

“A atuação desta gestão da Fiems, ao longo de dez anos, permitiu o desenvolvimento econômico da região norte do Estado e, com a Ação Cidadania, agora traz para a população de Coxim serviços de saúde e cidadania que muitas vezes o cidadão não teria acesso, ou levaria muito tempo para conseguir. Isso é resultado de uma somatória de esforços de empresários da indústria que idealizam projetos como estes”, discursou Luiz Cláudio Fornari durante a abertura, que foi acompanhada por autoridades de município.

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, destacou que o evento é um trabalho social da indústria de Mato Grosso do Sul para a população do Estado. “A indústria, por meio da Fiems, Sesi e parceiros, leva à sociedade serviços que são de grande demanda da população. O povo de Coxim que busca fazer uma série de exames, atendimento odontológico, ou que quer orientação profissional, como se qualificar, pode participar do Ação Cidadania e encontrará”, convidou o superintendente, lembrando que 2017 é o primeiro ano que a iniciativa foi estendida a municípios do interior do Estado.

Para o prefeito de Coxim, Aluizio São José, o Ação Cidadania servirá de inspiração para outras ações no município em parceria com a iniciativa privada. “O grande desafio da gestão pública é a desburocratização, para que a população tenha acesso mais ágil e eficiente aos serviços públicos. Sem dúvidas, o Ação Cidadania aqui em Coxim servirá de exemplo para que façamos outras ações como esta, no sentido de firmar parcerias e aproximar a população do poder público”, disse.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Junior Mochi ressaltou que o sentimento que o resume o Ação Cidadania é a gratidão. “O que podemos fazer é agradecer. Agradecer a iniciativa da Fiems em parceria com a TV Morena para trazer à Coxim este projeto tão importante neste momento em que a população busca celeridade e serviços de qualidade”, discursou durante a abertura.