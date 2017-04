Na Argentina, ministro da Agricultura defende a carne brasileira

Ministro participa de reunião ordinária do Conselho Agropecuário do Sul

Após passar pelo Estado, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participa terça (4) e quarta-feira (5) desta semana, em Buenos Aires, da XXXIII Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul (CAS). Ele também aproveita o encontro para esclarecer aos países vizinhos, do Mercosul e Chile, sobre a Operação Carne Fraca, ressaltando que a Polícia Federal investiga condutas de pessoas e não a sanidade da carne brasileira. Reafirmará também que os problemas detectados até agora se referem a questões como rotulagem, sem representar risco à saúde humana.

Além do contato com os ministros de Agropecuária dos países vizinhos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento agendou outros encontros com países importadores das carnes brasileiras. Em meados deste mês, o secretário-executivo Eumar Novacki viaja ao Irã, Egito e Argélia. Em maio, Maggi deverá visitar Ásia, Oriente Médio e Euiropa, para dar maiores informações aos mercados consumidores.