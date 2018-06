Na Argentina, presos fazem greve por TV a cabo para assistir a copa

Os detentos ameaçam entrar com um pedido de habeas corpus se o problema não for solucionado antes do Mundial

Na última segunda-feira (11), um grupo de presos, da terceira delegacia de polícia de Puerto Madryn na província de Chubut (Argentina), começou uma greve de fome para exigir que os canais de TV a cabo estejam disponíveis na prisão, para que eles possam assistir a Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com o jornal Olé, os detentos enviaram uma carta para direção do presídio e o único pedido é o retorno da programação do futebol. Caso contrário os presidiários passariam a jejuar.

Na carta os presos ameaçam entrar com um pedido de habeas corpus se o problema não for solucionado antes da Copa do Mundo, pois segundo eles, não ser capaz de assistir a copa é uma tortura.

A Argentina estreia no mundial no dia 16 de junho. A equipe mede forças contra a Islândia, às 10h (de Brasília), no Estádio Spartak. Depois é a vez de enfrentar a Croácia no dia 21, às 15h. Finalizando a fase de grupos, a seleção joga contra a Nigéria no dia 26, também às 15h.

Confira a carta dos detentos: