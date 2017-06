Na Capital, servidores da Infraero protestam no saguão do Aerporto

Contrário ao projeto do Governo Federal, que pretende privatizar a Estatal Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), servidores realizaram uma manifestação na manhã dessa terça-feira (20) no saguão do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O protesto mobilizou sindicalistas de 52 aeroportos do país, a manifestação dos funcionários iniciou às 9h da manhã e terminou às 10h. A ação foi organizada pela Sina (Sindicato Nacional dos Aeroportuários).

“Esses trabalhadores deixam muito claro que para eles o espírito de luta coletiva é o que importa nesse momento. Ao ver essas imagens, não só de Carajás como de outras bases, fica nítido que, para defender não só a Infraero, mas a nossa dignidade, a atitude é tudo”, afirma Francisco Lemos, presidente do Sina.

Em Campo Grande, pelo menos 30 pessoas estiveram no saguão do aeroporto para participar da manifestação. Após o término do movimento, todos voltaram ao trabalho.

Em Brasília e no Rio também houve protesto

Em Brasília, os servidores que trabalham no prédio da sede administrativa da Infraero desceram em peso essa manhã para participar do ato coordenado pelo Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina) e, depois de horas de protesto em frente à empresa, seguiram em caminhada até o Aeroporto JK.

No Rio de Janeiro, o ato aconteceu no Aeroporto Santos Dumont. Em todo o país, os aeroportuários da Infraero realizam atos e marchas nos aeroportos para defender a manutenção da empresa, dos empregos e da Rede Infraero em todo o país, garantindo a integração nacional e a soberania do Brasil.

Mesmo em aeroportos com poucos servidores, às vezes menos de dez trabalhadores, estão havendo manifestações, como em Carajás (PA), que logo cedo postou nas redes sociais suas imagens do protesto.

No inícios de junho o ministro dos Transporte, Maurício Quintella, afirmou que o Governo Federal pretendia privatizar a Estatal. Ele cogitou a venda da ampresa e a concessão em blocos de aerportos.