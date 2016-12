Na esperança de reverter situação, sindicato mantém plantão jurídico para demitidos da Omep e Seleta

Para auxiliar os mais de quatro mil trabalhadores demitidos da Omep e Seleta, o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Mato Grosso do Sul (Senalbams), realiza a partir desta quarta-feira (28), um Plantão Jurídico para que os contratados ajuízem ação judicial individual por demissão sem o acerto das verbas rescisórias e demais pagamentos previstos pela legislação.

O Plantão acontecerá até sexta-feira (30), nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, das 9h às 13h, na sede do sindicato, Rua Pimenta Bueno, n° 299, Bairro Amambaí. Para ajuizar a ação o trabalhador deve levar documentos pessoais, os últimos holerites, a carteira de trabalho (parte da foto, identificação civil, contrato de trabalho, anotações de férias e salário, anotações gerais) e qualquer outro documento que entendam ser importante.

A ação do Sindicato busca proteger o trabalhador na busca por seus direitos. “Nós do departamento jurídico entendemos não ser necessário ajuizar ação individual, o fato é que muitas trabalhadoras estão sendo assediadas por outros advogados e, para que não sofram prejuízos em relação as verbas que tem direito de receber, iremos, caso o trabalhador queira, ajuizar ação individual sem nenhum tipo de custo (honorários advocatícios). Temos noticia de advogado cobrando 35% de honorários dos trabalhadores, dai a necessidade de alertarmos os trabalhadores”, esclarece a advogada Dr. Domitilla Vasco.