Polícia Civil está atrás do acusado; o caso será investigado

Bruna da Silva Pereira de 23 anos foi esfaqueada pelo ex-marido, em uma padaria, na tarde desta terça-feira (28), no Jardim América, em Dourados. De acordo com a vítima, o autor seria Tiago Faria de Souza de 26 anos, que fugiu logo em seguida e até o momento não foi encontrado.

Segundo Dourados News, o fato aconteceu por volta das 17h30, quando Tiago foi levar a filha do casal para a mulher no estacionamento. Que ao deparar com a menina, o casal começou a discutir.

No calor da discussão, o rapaz tentou golpeá-la no braço, costas e ombro, mas foi impedido por populares. O autor ainda agrediu a vítima com socos, fugindo da padaria em seguida.

Em depoimento na delegacia, a mulher relata que ambos estão separados desde 15 de dezembro do ano passado e que vem sempre recebendo ameaças de morte. O autor esta sendo procurado pela Polícia Civil que investigará o caso.