Na luta contra o câncer há 10 anos, mulher agora batalha para tratar doença pela 3ª vez

Com câncer no tórax, Elisabeth Reis, de 51 anos, está desesperada pois para iniciar seu tratamento precisa que a Secretária Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) libere uma avaliação médica. Ela conta que luta há dez anos contra o câncer e esta é a terceira vez que a doença volta a se manifestar e de uma forma mais preocupante.

Elisabeth Reis conta que desses dez anos, durante cinco lidou bem com a doença, mas este ano foi surpreendida com o retorno do câncer. "Quando menos espero ele voltou com tudo de novo. É um tumor raro, agressivo", conta ela em um desabafo em sua página pessoal no Facebook.

Ela destaca que no início do tratamento teve dois infartos e precisou retirar um de seus pulmões. Desta vez o tumor voltou do lado direito pressionando a veia pulmonar e a aorta. Porém, mesmo com o diagnóstico do retorno da doença ela conta que não foi fácil conseguir internação. “Perambulei por 29 dias em postos e hospitais até ser internada. Fiquei onde dias no oxigênio na Santa Casa”, conta.

Por causa da localização do tumor, ela conta que no momento não é possível realizar nenhuma cirurgia, mas relata que necessita com extrema urgência começar a sua radioterapia que tem previsão para começar apenas daqui a um mês. “Estou muito mal, não posso andar que já fico cansada. Já passei por três cirurgias e não posso mais infartar. Um mês é muito tempo”, desabafa.

Um mês foi o prazo dado pela Sesau para que as sessões de radioterapia iniciem, mas Elisabeth sabe que cada segundo sem o tratamento é preocupante. “Vai demorar em média um mês, mas infelizmente eu não posso esperar. Tenho apenas 51 anos, uma vida pela frente, uma família que me ama, quero apenas viver com dignidade e ter o direito de saúde publica”, destaca.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Sesau, para questionar sobre a demora para liberar os exames, e se está dentro do prazo permitido, mas até o fechamento desta matéria não obtemos nenhuma resposta.