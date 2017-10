Na “Operacão Taboado-MS” , PM apreende adolescente por roubo

Nessa sexta-feira, durante a operação “Taboado-MS”, policiais militares de Aparecida do Taboado, subunidade do 13° batalhão, em ação conjunta com policias militares do batalhão de Choque e equipe de Polícia Civil, apreenderam um adolescente por ato infracional equiparado a roubo.

Por volta das 16h30, as equipes policias receberam informações, através da central de atendimento ”190”, que em um comércio da avenida Presidente Vargas teria ocorrido um roubo, onde a vítima havia sido atingida por um disparo de arma fogo.

As equipes policiais realizaram um cerco a região das ruas Dom Aquino, Galeão e Santa Genoveva, localidade em que o autor teria se evadido, e obtiveram êxito em localizar o adolescente, de 15 anos, com a corrente de ouro roubada da vítima.

O adolescente acabou confessando o roubo, que atirou contra a vitima no momento em que ela retirava a joia do pescoço, e que teria se desvencilhado da arma durante a fuga. Diligências foi realizadas em busca da arma de fogo, porém, não foi localizada. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.