Na Paraíba, Cavalo comove família ao “se despedir” do dono em velório

No sertão da Paraíba um cavalo comoveu a famílias e amigos durante o velório do vaqueiro Wagner Figueiredo de Lima, que morreu em um acidente de moto na madrugada do último dia 1º deste mês. O animal foi levado para se despedir do dono no velório realizado na tarde desta terça-feira (3), em Cajazeiras, e próximo a carro onde o corpo estava, deitou a cabeça sobre o caixão.

“Esse cavalo era tudo para ele, era como se o cavalo soubesse o que estava acontecendo e quisesse se despedir. Durante todo o trajeto até o cemitério ele relinchava e batia com as patas no chão”, disse Wando de Lima, irmão de Wagner a um jornal local.

O irmão que decidiu levar o cavalo para o enterro de Wagner e organizou as homenagens junto com outros vaqueiros e amigos. O cavalo estava com Wagner há oito anos e com a morte do irmão, Wando de Lima vai manter e cuidar do cavalo e ainda afirmou que o animal vai ficar “para sempre” com a família.



Wagner de Lima Figueiredo, de 34 anos, além de vaqueiro era funcionário da Prefeitura de Cajazeiras. Sozinho na motocicleta no momento do acidente, Wagner chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade de Mossoró, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.