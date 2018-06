Aproximadamente mil pessoas vibraram juntas nesta tarde de quarta-feira (27), na Praça da República – comumente conhecida como Praça do Rádio Clube –, centro da cidade, quando o Brasil venceu a Sérvia por 2 x 0 neste terceiro e decisivo jogo da primeira fase, da Copa do Mundo 2018. O Brasil garantiu sua classificação para as oitavas de final.

A comerciante Ana Félix, assistiu ao jogo na "Praça da Copa" pela primeira vez, disse que fechou a loja e dispensou os funcionários para irem até o local se juntar a torcida. “Já dispensei todo mundo e decidimos vir pra cá nos juntar a essa galera animada. É muito bacana esse clima e uma energia contagiante”, ressaltou a moradora do bairro José Abrão.

A "Praça da Copa" estreou no dia 17 de junho, com o primeiro jogo da seleção brasileira. O espaço oferece toda a comodidade e estrutura para receber as famílias, com um telão de LED de 8 x 4 metros, tenda com proteção contra o sol e chuva – para abrigar até 300 pessoas sentadas –, 12 banheiros químicos, sendo 5 masculinos, 5 femininos e 2 para pessoas com deficiência.

Os jogos na "Praça da Copa" são transmitidos pela operadora Claro, que é parceira do evento. O próximo jogo da seleção brasileira será na segunda-feira (2 de julho), às 10 horas.