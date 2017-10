Na programaçãode 40 anos do MS, Sesc terá show com Marcelo Loureiro

No dia 20 de outubro, às 20 horas, o Teatro Prosa do Sesc Horto recebe apresentação do instrumentista Marcelo Loureiro, show que integra as ações em comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. A entrada é gratuita, mas é preciso chegar com pelo menos 30 minutos para retirada do ingresso, lembrando que a lotação do teatro é de 236 lugares.

O show “Cordas Instrumentais”, promete emocionar. Um dos maiores Instrumentista do País, Marcelo tem atuação marcante, mescla informações de diferentes estilos musicais e busca novos caminhos dentro da arte do violão, predominando influências da música folclórica latina.

Currículo – Estudou técnicas de violão clássico, popular, erudito e flamenco, mas adaptou uma técnica própria no violão. Representou a cultura do Estado e do Brasil em eventos por alguns países da América Central, América do Sul e Europa. Em sua carreira solo gravou um único CD, intitulado “Alma Platina” lançado em janeiro de 2004.

Participou de álbuns de artistas regionais e de coletâneas como “Violões do Brasil”, com os principais nomes do cenário nacional do violão. Autodidata, durante sua trajetória se dedicou a estudar outros instrumentos. Adaptou a técnica utilizada no violão para a viola caipira e a arpa paraguaia, que atualmente fazem parte de seus shows.

Em 2012 participou do concurso nacional Voa Viola, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, foi classificado entre os 12 melhores violeiros do Brasil e ganhou o prêmio na categoria instrumental. Em 2014 foi convidado a se apresentar na sede da ONU – Organização das Nações Unidas – em Nova Iorque na abertura do evento “Mato Grosso do Sul visto pelo mundo”, uma exposição realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação especial de 40 anos no site sesc.ms