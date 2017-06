O motivo é a solenidade de posse do Defensor Público-Geral do Estado de MS

Em virtude da solenidade de posse do Defensor Público-Geral do Estado de MS, nesta sexta-feira (9), excepcionalmente, o horário de funcionamento do Tribunal de Justiça será no período matutino: das 7 às 14 horas. A alteração do horário de expediente é válida somente para o Tribunal de Justiça.

No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) o atendimento permanece inalterado.