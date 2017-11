Uma adolescente, de 18 anos, foi apreendida ao tentar levar 13kg de maconha para Várzea Grande (MT). A apreensão foi realisada por agentes da GCMCG (Guarda Civil Municipal de Campo Grande) na madrugada desta segunda-feira (6) no Terminal Rodoviário de Campo Grande, na Avenida Guri Marques no Universitário – região sul de Campo Grande. A jovem disse que receberia R$ 20 mil pelo serviço.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, região do Bandeira, Erivelton Alexandre Barbosa da Silva, os agentes chegaram até a jovem depois de uma denúncia dos funcionários da rodoviária. Eles acharam estranho o modo que a moça agia no portão de embarque e resolveram chamar os guardas.

“Nós abordamos a adolescente, ela se mostrou confusa quanto ao seu destino, teve momento que ela disse que seguiria para São Paulo, em outro momento disse que iria para Nova Andradina”, disse Alexandre.

“Com isso nós pedimos a uma de nossas agentes para revistar a bagagem da jovem, e lá encontramos seis tabletes de maconha que totalizaram 13,300 kg da droga”, acrescentou.

Para o MT

A jovem não disse de onde pegou a maconha, mas confirmou que levaria o produto para Várzea Grande (MT). Ela estava vindo de Ponta Porã e revelou aos agentes que receberia R$ 20 mil pelo transporte.

A jovem foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga e a maconha foi levada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).