Na Semana da Conciliação, maioria dos casos são de crimes no trânsito

A maioria dos casos atindidos na Semana da Conciliação são de crimes do trânsito, de acordo com a a juíza da 5ª Vara do Juizado Especial, Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli.

Em quantro dias de Semana da Conciliação já foram realizadas em Mato Grosso do Sul 2.371 audiências conciliatória. Até esta quinta-feira (30), já foram contabilizados R$ 7.261.154,87 em acordos, nesta ação.

“Aqui temos casos de injúria, calúnia, difamação, crimes de dano, ameaça, lesão corporal no transito, evasão do local de crime e dirigir sem habilitação que são a maioria dos casos que estamos tratando”, conta a juíza.

A Semana da Conciliação continua até esta sexta-feira (1º) em todo o MS, mobilizando a sociedade e operadores do Direito para praticar, disseminar a conscientização e a cultura conciliatória como mecanismo eficiente para a efetiva prestação jurisdicional. Foram pautadas para a semana 3.244 processos para irem para uma audiência conciliatória em todas as comarcas de MS.

A coordenação da mobilização em MS será responsabilidade do Des. Vladimir Abreu da Silva, coordenador de Conciliação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e do juiz Cezar Luiz Miozzo, sob a presidência do primeiro.