Na semana de feriado, blues de Zé Pretim e Érika Espíndola no Sesc Morada

Na próxima semana o Sesc Morada dos Baís terá somente duas noites de programação, em função do feriado, ambas com nomes que despontam entre os melhores do blues no Estado. O espaço é limitado a um público de 350 pessoas.



Sexta-feira, 13, é dia de show do Érika Espíndola, com sua voz possante. “Esse show vai estar muito especial, com participação da Marina Peralta, com Ju Souc bateria, Nosso repertório está cheio de novidades e coisas autorais também”.



Sábado, 14, tem o bluesman Zé Pretim no palco. “Vamos tocar clássicos da música raiz brasileira, com as versões do Zé Pretim em Blues”, conta o baixista Luís Ávila.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h, com entrada gratuita. Acompanhe a programação no site sesc.ms

--