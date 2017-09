Na última semana de setembro, Sesc Morada dos Baís tem samba, jazz e rock

Na última semana de setembro, Sesc Morada dos Baís tem samba, jazz e rockMúsica boa é o que não falta no Sesc Morada dos Baís e para se despedir do mês de setembro, uma programação empolgante. Os shows, que começam sempre às quartas-feiras e seguem até sábado, são gratuitos, mas o espaço é limitado a um público de 350 pessoas. O espaço bistrô abre às 18h30.

Quarta-feira, 27, é dia de samba com Alba Lessa. De Três Lagoas, Alba se destaca por sua voz e refinamento musical surpreendentes. Alba iniciou sua trajetória na música aos 14 anos, frequentou o curso de canto popular MPB & JAZZ do Conservatório Dramático Musical Doutor Carlos de Campos de Tatuí-SP.

Na quinta-feira, 28, tem Urbem. Com exímios músicos, como Sandro Moreno, a banda acaba de chegar de uma turnê pela Europa, onde participaram de festivais de jazz e leva o show da viagem para o Sesc Morada dos Baís.

Sexta, 29, é dia da Avant se apresentar. Constituída por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a Banda Avant traz em seu repertório, o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas, seja nas composições ou nos covers, emaranhadas a um estilo singular.

A semana se encerra com apresentação da banda Jeniffer Magnética, no sábado, 30. Umas das bandas de rock de maior destaque da cidade, leva canções autorais, representa muito bem a efervescente cena rock de Campo Grande.

A banda esteve no Sesc Morada dos Baís no ano passado, quando lançou o clipe da música Alzheimer. “Considero o Sesc Morada dos Baís o local mais legal para a banda se apresentar porque é onde podemos fazer um show com essa concepção diferente, com músicas autorais, que é a orientação da banda. O horário também é muito bacana. Eu frequento o local e fico feliz de poder tocar no espaço também”, diz o músico Jean, acrescentando que o show também músicas de outras bandas em novas versões.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms