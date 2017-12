Depois do Natal o atendimento nas lojas volta ao normal, mas na véspera de ano novo os estabelecimentos comerciais do centro de Campo Grande fecham mais cedo.

De acordo com a assessoria de comunicação da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) no dia 31, véspera do ano novo, o atendimento das lojas vai até às 16 horas. Com exceção das lojas em shoppings e centros comerciais que no dia 31 funcionam das 9h às 18 horas.

No Ano Novo os estabelecimentos comerciais não funcionam.