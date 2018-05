Namorados são presos transportando maconha e fuzil na fronteira

Bruno Wesley de Araujo Rodrigues, 21 anos, e Andressa Fernanda Dall Aqua Silva, 22 anos, foram presos em flagrante no início da noite de quinta-feira (10), na MS-286 entre Coronel Sapucaia e Amambai, região de fronteira.

De acordo com informações policiais, Bruna dirigia o veículo Fiat Palio com placas de Cambui, Minas Gerais, tendo como passageiro, Bruno, que é seu namorado. Eles foram abordados pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual e, durante a revista, foram encontrados 86 tabletes de maconha, totalizando 107,260 kg e um fuzil calibre 762 com 148 munições do mesmo calibre.

Diante do flagrante, o casal foi preso e encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia de Amambai. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.