Namoro entre professor e aluna acaba em agressão

Professor de 30 anos não aceita fim de relacionamento com aluna de 16 e agride a adolescente. O caso foi registrado no início de abril em Três Lagoas - a 328 km de Campo Grande. A jovem estuda na Escola Estadual Padre João Tomes, no bairro Vila Piloto, local onde o professor dá aulas há um ano.

De acordo com o site JP News, o professor de educação física e a jovem namoram ha pelo menos um ano. Conforme a denúncia, a vítima foi agredida diversas vezes e sofreu ameaças caso a menina contasse aos pais e a polícia sobre as agressões.

O juiz da 2º Vara Criminal de Três Lagoas, Ronaldo Gonçalves, determinou que o professor não se aproxime da adolescente e não tenha nenhum tipo de contato. Se o acusado descumprir a decisão do magistrado poderá ser preso.

Ciúmes

Conforme o registro policial, o suspeito agredia a jovem por ciúmes, ele não aceitava que a menor saísse de casa. No depoimento, a estudante contou que chegou a ser agredida quando estava reunida com os amigos em frente de casa.

A direção da escola, onde a menina estuda, informou que o professor não da aula à adolescente e não recebeu nenhum documento oficial sobre a medida protetiva. O responsável pela escola disse ainda que desconhece a relação do casal.

O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher)