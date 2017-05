De acordo com a categoria, o Governo não cumpriu o reajuste do Piso Salarial Nacional

Professores e os administrativos da Rede Estadual de Educação terminaram na manhã desta terça-feira (30) a manifestação realizada no Parque dos Poderes para cobrar reajuste salarial de 7,64% e abono. De acordo com presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Roberto Magno Botareli, a classe mostrou do que é capaz de fazer. Mesmo com a manifestação, a resposta do Governo não foi animadora.

“Mostramos firmeza, tivemos praticamente 90% das escolas paralisadas, praticamente todos os municípios estiveram na manifestação. Quem não conseguiu vir, cruzou os braços dizendo que não concorda com o que está exposto atualmente. O governador já teve uma mostra do que a educação é capaz de fazer, somo capazes de anunciar, fazer a educação e de cobrar nossos direitos”, disse o representante dos professores no Estado.

“Com certeza a Federação irá continuar a fazer isso [manifestações], nós não iremos sucumbir a qualquer governo, muito menos a esse transitório que foi colocado”, acrescentou.

Conforme a Federação, 300 mil alunos ficaram sem aula, foram 97% de escolas que não funcionaram durante a paralisação em todo o Estado. Na Capital, mais de 80% das escolas estaduais aderiram a paralisação, segundo a Fetems.

Revindicação

De acordo com a categoria, o Governo do Estado não cumpriu o reajuste do Piso Salarial Nacional, referente ao mês de janeiro, que é garantindo por meio da Lei do Piso (Lei n.º 11.738/2008) e pela Lei Complementar Estadual n.º 200/2015. O sindicato ainda reivindica a incorporação do abono salarial de R$ 200,00 no salário dos administrativos que foi prometida no ano passado.

Os secretários de Estados de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, se reuniram hoje com representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul na Governadoria, quando apresentaram a situação financeira do Estado, que impossibilita, neste momento, a concessão de reajuste aos servidores estaduais. (Com assessoria)