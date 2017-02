Protesto por morte de menino violentado será amanhã na Praça Ary Coelho

Está marcada para este sábado (17) às 8 horas na Praça, Ary Coelho, em Campo Grande a manifestação de familiares e amigos do adolescente Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, que morreu após ser vítima de uma ‘brincadeira’ de mau gosto no Lava jato onde trabalhava. De acordo com familiares, o objetivo é pedir justiça e não deixar que o caso caia no esquecimento.

De acordo com o tio da vítima, Elson Ferreira Silva, com o caso nas mãos do Ministério Público a família teme que o processo seja mais lento e demorado e acabe ficando impune ao cair no esquecimento. “Já perdi um sobrinho de 18 anos. Atiraram no carro onde ele estava e falaram do caso por uma semana. Até hoje ninguém foi preso, ninguém sabe o que aconteceu. Não quero que com o caso do Wesner também fique impune”, desabafa.

Amplamente divulgada nas redes sociais, Elson destaca que mais de 600 pessoas já confirmaram presença na manifestação e o apoio e pedido de justiça estão vindo de todos os lados. “Mais de 600 pessoas já confirmaram que vão. A publicação do Facebook já teve mais de 30 mil visualizações”, conta.

Os familiares e amigos se reunirão a partir das 8 horas na Praça Ary Coelho, localizada no Centro da Capital. O pedido dos organizadores é que todos os apoiadores do protesto estejam usando camisetas prestas em sinal de luto.