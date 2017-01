‘Não tem perfil de turista’: campo-grandense compra pacote para Cancún, mas é barrado

O que era para ser a viagem dos sonhos se tornou no maior pesadelo para o campo-grandense Bruno Gonçalves Romualdo. Após passar nove meses pagando um pacote de viagem para Cancún, no México, ele conta que foi barrado e ainda recebeu como justificativa que não tinha perfil de turista. No Facebook ele relatou o ocorrido e se diz indignado com o descaso da empresa responsável pelo pacote de viagens.

Na postagem Bruno conta que comprou o pacote com a empresa de viagens CVC e pagou durante nove meses. Com saída do Aeroporto de São Paulo no dia 4 de janeiro, segundo Bruno, o pacote de viagem incluía e hospedagem de nove dias no Hotel Dogtown Suite. Mas ao chegar na cidade, Bruno foi barrado e informado que não havia nenhuma reserva no hotel em seu nome .

“Para minha surpresa sou impedido de entrar em Cancún com a seguinte frase: você não tem perfil de turista. Sem entender o que acontecia questionei, e tive a resposta que não possuía nenhuma reserva no hotel” explica Bruno na postagem que foi compartilhada em um grupo de reclamações chamado “Aonde não ir em Campo Grande”.

Bruno conta que após isso foi levado para uma sala é ficou trancado por horas sem conseguir entrar em contato com familiares nem com a empresa responsável pelo pacote já que na sala não havia sinal para o celular. Somente por volta das 23 horas ele teria sido levado de volta para o aeroporto para embarcar para São Paulo e os problemas continuaram.

“Depois do constrangimento e descaso ainda tenho que me preocupar em como vou conseguir sair de São Paulo até minha cidade Campo Grande MS, local onde foi comprado o pacote de viagens tão esperado. Neste momento estou no aeroporto de Peru, e pedi a uma amiga que fizesse o contato com a CVC, e fui informado que eles não possuem nenhuma responsabilidade”, ressalta Bruno.

Indignado, Bruno conta que irá em busca de informações e de seus direitos. “Irei atrás do correto, pois sei que isso de alguma forma precisa de esclarecimento”, conclui.

O JD1 Notícias entrou em contato com a CVC e foi informado que a empresa já tomou conhecimento do ocorrido e da postagem no Facebook e o caso está sendo analisado. De antemão a empresa destacou que nunca registrou problemas com pacotes para o México e que todos estão mobilizados para resolver o problema o mais breve possível.