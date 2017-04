'Não tive a intenção de machucá-la' diz ex-BBB eliminado

No Instagram, ele ainda disse que o programa tem formato destinado a levar os nervos a flor da pele

Depois de ser expulso do Big Brother Brasil 17 por agredir sua namorada, Marcos Harter usou as redes sociais para se defender. Em publicação feita no Instagram na manhã desta terça-feira (11), o médico disse que não teve a intenção de machucar Emilly.

"Como todo casal passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite e consequentemente os nervos à flor da pele. Repito: Jamais tive a intenção de machucá-la ou agredí-la, estou surpreso com tudo que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly, sua família, demais participantes e a todo o Brasil", escreveu.

Pouco antes a família do médico publicou no Twitter que Marcos se manifestaria assim que fosse possível. “Gostaríamos de informar a todos que Marcos está bem, junto das pessoas que ama! Assim que possível, ele se manifestará!”, diz a mensagem divulgada na rede social.

Expulsão

Marcos Harter, foi eliminado do Big Brother Brasil 17 na segunda-feira (10) por ter agredido sua namorada. O caso foi investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.