“Não vai votar”, gritam manifestantes na ALMS

Policia do batalhão de Choque estão no local e cercam os deputados estaduais

Manifestantes lotam neste momento o plenário da Assembleia Legislativa e tentam impedir que a sessão plenária desta terça-feira (28), que deve votar a Reforma da Previdência no Estado, não inicie.

De acordo com informações,cerca de 300 pessoas estão no interiro do plenário. Policia do batalhão de Choque também estão no local e cercam os deputados estaduais.

Segundo apurado, após as invasão do manifestantes, nem mesmo os servidores da casa de leis tem permissão par adentrar no plenário. Uma servidora, que preferiu não se identificar, destacou que nunca havia visto algo parecido. ”Eu nunca tinha visto isso, até cães estão sendo usados para impedir que a população entre. Isso é um absurdo”, destaca.

Reforma da previdência

O PL implementa "competências já asseguradas por lei à Agência Previdenciária do Estado (Ageprev), bem como reestrutura o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, mediante o desfazimento da segregação de massas e segurados do MSPREV, criada pela Lei 4.213, de 28 de junho de 2012, com a consequente unificação dos Planos Financeiros e Previdenciário no nominado 'Plano de Previdência Único' e a criação da previdência complementar".

O projeto incorporou emendas e escalonou o aumento da contribuição previdenciária do servidor em 12% para 2018, 13% para 2019 e 14% até 2020.