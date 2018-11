Nesta quinta-feira (8), a cidade de Naviraí sedia, o I Fórum de Cidades Digitais do Sul do MS. O evento foi promovido pela prefeitura em parceria com a Rede Cidade Digital (RCD) e representantes de 30 municípios estão inscritos para o encontro, na Associação Comercial e Empresarial de Naviraí. O Fórum que acontece ás 8h30, visa facilitar a modernização dos serviços públicos por meio de investimentos em tecnologia e uso estratégico.



A programação traz as políticas públicas do Mato Grosso do Sul, voltadas para melhorar a conectividade nas cidades e no estado, modelos em andamento nos municípios, além de soluções mercado.

Conforme ressalta o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é promover a troca de experiência entre os gestores e destacar a importância do investimento nas cidades digitais e inteligentes para melhoria da qualidade de vida das pessoas.



Durante o encontro haverá ainda a entrega do título de Projeto Inovador 2018 por iniciativas digitais implantadas nas localidades. Foram selecionados 15 municípios que desenvolvem ações visando melhorar o atendimento à população através da tecnologia.