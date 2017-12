Negociador do governo sírio abandona conversas de paz em Genebra

A delegação do governo da Síria abandonou hoje (1o) as conversas de paz conduzidas pela Organização das Nações Unidas em Genebra e informou que não irá voltar na próxima semana, a não ser que a oposição retire uma declaração exigindo que o atual presidente Bashar al-Assad não desempenhe nenhuma função em qualquer governo interino pós-guerra. A informação é da Reuters.

“Para nós, como uma delegação do governo, esta rodada terminou. Ele, como mediador, pode anunciar sua própria opinião”, disse o negociador-chefe do governo sírio, Bashar al-Ja’afari, após a manhã de conversas, se referindo ao mediador da ONU, Staffan de Mistura.

“Enquanto o outro lado mantiver a linguagem de Riad 2... não haverá progresso”, disse Ja’afari. Ele se referia à posição adotada por delegados da oposição síria em um encontro em Riad na semana passada, no qual mantiveram a demanda de que Assad seja excluído de qualquer governo de transição.

Ja’afari foi além, em entrevista à emissora al-Mayadeen [canal pan-arabista de tv por satélite baseado em Beirute, Líbano]: “Nós não podemos nos envolver em uma discussão séria em Genebra enquanto a declaração em Riad não for retirada”.

O enviado da ONU Staffan de Mistura expressou otimismo em relação ao impasse, dizendo em um comunicado que havia pedido para as delegações participarem de novas “conversas na próxima semana” e darem suas reações a 12 princípios políticos.

Pressionado sobre se a delegação do governo sírio iria retornar a Genebra na próxima semana, Ja’afari respondeu: “Damasco irá decidir”.

Havia uma expectativa de que a oposição síria pudesse suavizar sua postura antes das negociações desta semana em Genebra, em resposta aos avanços do governo do país no campo de batalha.