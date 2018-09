O ex-prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, se apresentou na tarde desta quinta-feira (13), na Superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande.

A redação entrou em contato com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Procuradoria Geral da República, para atualizar as informações da Operação Vostok, mas não obteve resposta. Fontes ligadas ao JD1 Notícias informaram que o ex-prefeito de Porto Murtinho foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, no bairro Carandá Bosque e que, dos 14 mandados de prisão expedidos, apenas José Ricardo Guitti Guimaro, o "Polaco" não foi cumprido e ele não se apresentou, e já é considerado foragido.

Antônio Celso Cortez, Elvio Rodrigues, Francisco Carlos Freire de Oliveira, Ivanildo da Cunha Miranda, João Roberto Baird, José Roberto Teixeira, Marcio Campos Monteiro, Miltro Rodrigues Pereira, Nelson Cintra Ribeiro, Osvane Aprecido Ramos, Rodrigo Souza e Silva, Rubens Massahiro Matsuda e Zelito Alves Ribeiro que tiveram a prisão preventiva decretada já estariam presos, segundo a fonte.

Agentes da Polícia Federal e equipes do Ministério Público Federal cumpriram também 41 mandados de busca e apreensão durante a operação.

Operação Vostok

A operação foi deflagrada na última quarta-feira (12) em todo o Mato Grosso do Sul a Polícia Federal investiga o envolvimento de autoridades do executivo estadual e pecuaristas de Mato Grosso do Sul em um suposto esquema de pagamento de propina à representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual.

No caso de Cintra, o ex-diretor é listado como um dos envolvidos no fornecimento de notas fiscais frias para justificar saídas de valores do caixa da JBS.