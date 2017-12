Nesta semana na ALMS terão sessões, reuniões e o encerramento da campanha Natal

A semana, entre os dias 11 e 15 de dezembro, na Assembleia Legislativa será marcada por sessões, reuniões e o encerramento da campanha Compartilhe o Natal 2017. A programação começa segunda-feira (11), às 17h, com solenidade na Casa do Papai Noel, no Jardim dos Estados, em Campo Grande.

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), o procurador de Justiça Francisco Neves Junior, coordenador das promotorias de Justiça dos Direitos Humanos, e a procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos estarão reunidos para o encerramento da ação que aliou as instituições pelo terceiro ano consecutivo.

A campanha Compartilhe o Natal é uma realização do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE) e tem como objetivo mobilizar a sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada para doação de brinquedos e roupas a crianças e adolescentes assistidos por entidades. Na sexta-feira (8), foi realizada a entrega simbólica, à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-CG), dos presentes arrecadados pelos servidores. Foram cerca de 500 brinquedos doados por quem trabalha no Legislativo, entre as secretarias e gabinetes parlamentares.

Terça-feira (12), às 8h, haverá reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no plenarinho Deputado Nelito Câmara. Integram o grupo de trabalho os deputados Beto Pereira - presidente (PSDB), Renato Câmara - vice-presidente (PMDB), Professor Rinaldo (PSDB), Pedro Kemp (PT) e Lidio Lopes (PEN). Eles analisam, quanto à constitucionalidade e legalidade, todos os projetos que tramitam na Casa de Leis, antes das votações no plenário Deputado Júlio Maia, realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, às 9h.