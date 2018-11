"Um caminho, vários destinos". Essa é a proposta da Jornada Peabiru 2018, que será realizada neste domingo (25), por escoteiros e seniores de vários Grupos Escoteiros de Campo Grande – MS.

Com percurso de 19 km, podendo chegar até 32 km, a Jornada é organizada pelo Grupo Escoteiro Lobo Guará 12/MS e inspirada no Caminho Peabiru.

A concentração e saída será a meia noite do dia 25 de novembro, da sede do GE Lobo Guará (Seleta – Rua Padre João Crippa) e a chegada será no Terceiro Curso D’água, no Morro do Ernesto, uma região belíssima e muito visitada por quem curte a natureza.

Percurso

A saída será da sede do Grupo Escoteiro Lobo Guará, na Seleta. Depois de 6 km está prevista a primeira parada, na sede do Grupo Escoteiro Olavo Bilac, no Clube do Trabalhador do Sesi – atrás do Conjunto José Abrão. O marco dos 9 km será o Primeiro Curso D’água e ao completar 10 km, acontece a segunda parada, em frente à antiga estância Havaí.

Cruzando o minianel, o grupo que está realizando a Jornada Peabiru completa 11 km e segue por mais um km até a terceira parada, que é o Segundo Curso D’água – na Cachoeira do Inferninho.

A Jornada segue até completar 18,5 km na entrada do Morro do Ernesto e é completada aos 19 km, no Terceiro Curso D’água.

Para quem fizer a volta, o percurso chegará aos 32 km, sendo encerrado na sede do Grupo Escoteiro Olavo Bilac, onde será realizado o encerramento da atividade, entrega de certificados e Distintivos.

Peabiru

De acordo com o Chefe Pablo, do Grupo Escoteiro Lobo Guará e um dos responsáveis pela organização, a Jornada é um momento onde se testa a capacidade de conseguir seguindo em frente. “A História Original sobre o Caminho de Peabiru emprestou o enredo de que neste caminho foi possível cruzar um continente inteiro para misturar culturas. O caminho é uma escala bem menor, porém pelo capricho do destino segue a noroeste igualmente ao Caminho de Peabiru”.

Existem algumas lendas sobre o Caminho de Peabiru e entre elas, uma diz que é um caminho para um lugar melhor. A proposta da Jornada Peabiru para os Escoteiros e Seniores dos Grupos Escoteiros de Campo Grande é proporcionar um encontro consigo mesmo, um momento de reflexão e com a caminhada conhecer seus próprios limites.